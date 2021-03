Es geht um die Zukunft der Innenstadt

Lüneburg. Wie kann Lüneburg einen attraktiven Branchenmix in der Innenstadt und damit Besucherfrequenz und Werte erhalten? Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Was können die Stadt, die Lüneburg Marketing GmbH und das Projekt Zukunftsstadt dazu beitragen, was die örtlichen Händler, die Gastronomie, die Kreativwirtschaft und viele andere Beteiligten mehr? Diese und andere Fragen sollen am Donnerstag, 11. März, ab 19 Uhr im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung Innenstadtdialog stehen. Oberbürgermeister Ulrich Mädge und Marketing-Geschäftsführer Lars Werkmeister laden ein zum intensiven Gedankenaustausch.

Live-Übertragung für breites Publikum

Die Veranstaltung findet in Form einer Hybrid-Konferenz vom Audimax der Universität aus statt, das heißt: Eine kleine Handvoll Akteure treffen sich live vor Ort, ein möglichst großer weiterer Teilnehmerkreis soll digital zugeschaltet werden und erhält vorab Einwahldaten, um sich in die Diskussion einbringen zu können. Für das breitere Publikum soll es eine Live-Übertragung auf den üblichen städtischen Kanälen geben. Verschieben sei für ihn keine Option, verdeutlicht Mädge in einer Pressemitteilung. „Die lokale Wirtschaft hat keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen sehen, dass wir die ersten Ideen kurzfristig umsetzen.“

Vortrag und Diskussion

Ein Kernelement der Veranstaltung wird der Impulsvortrag von Prof. Dr. Thomas Krüger über die „Zukunft der Innenstädte“ werden. Krüger ist Universitätsprofessor für Projektentwicklung und Projektmanagement im Fachbereich Stadtplanung der HafenCity Universität Hamburg und hat zum Beispiel jüngst eine Stellungnahme für den Bundestag zum Thema Innenstädte erstellt. Dann gibt es eine Diskussion mit den Teilnehmern aus Handel, Gastronomie und anderen Innenstadtbranchen. Christoph Steiner, ehemaliger Chefredakteur der Landeszeitung, moderiert.

Eine Antwort des Landes steht noch aus

Mädge hatte kürzlich in seiner Funktion als Präsident des Niedersächsischen Städtetages einen Innenstadtgipfel auf Landesebene mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Bauminister Olaf Lies sowie dem Präsidenten der Niedersächsischen IHK einberufen und ein Sofortprogramm des Landes in Höhe von 70 Millionen Euro zur Stärkung der Innenstädte gefordert. Eine Antwort des Landes darauf steht noch aus.

Innenstädte prägen Kommunen

Ein Positionspapier des Städtetages beschreibt, weshalb die Förderung notwendig ist – weil die Bedeutung von Innenstädten über das reine Einkaufen hinausgeht: „Innenstädte und Ortskerne sind das Gesicht einer Stadt. Sie sind für die Menschen Identifikationsfaktor und Heimat zugleich“, heißt es da. „Öffentliche (Innenstadt-)Plätze und ihre Bauten prägen die Kommunen. Innenstädte und Ortskerne sind zudem Orte der Begegnung und der Kommunikation sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Sie bestimmen die Lebensqualität einer Stadt. Innenstädte sichern auch die Versorgung mit Waren.“ Diese Versorgung erfolge im Vergleich zum Onlineeinkauf und dem Kauf auf der „Grünen Wiese“ in der Regel auch umweltschonender. lz