Heute leben nach Kenntnis der Lüneburger Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit nur noch wenige Juden in der Hansestadt. Doch Lüneburg hatte ein reiches jüdisches Leben, bevor dieses im Nationalsozialismus zerstört wurde. An dieses wird in der Woche der Brüderlichkeit, die am 7. März beginnt, erneut erinnert. Das sei vor allem für junge Menschen wichtig, sagen die Vorstandsmitglieder des Lüneburger Vereins.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Anmelden



Jetzt testen



Hier entlang Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo? Sie sind neu hier?