Westergellersen. Am Samstagmittag gegen 13.30Uhr wurden der Polizei Lüneburg ungewöhnlich viele geparkte Fahrzeuge im Bereich einer Bushaltestelle in Westergellersen gemeldet. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurden in einer anliegenden Halle bis zu 40 Personen festgestellt, die um einen Kampfring standen und den dort stattfindenden MMA-Kämpfen (Vollkontakt-Boxkämpfe) beiwohnten. Viele der Anwesenden trugen weder Masken, noch hielten sie sich an die geltenden Corona-Bestimmungen. Auf Nachfrage der Beamten teilte der Veranstalter mit, dass die Veranstaltung mit dem Landkreis abgestimmt sei. Dies schien den Beamten angesichts der aktuellen Corona-Lage und des geltenden Lockdowns wenig plausibel und sie lösten die Veranstaltung daraufhin polizeilich auf. Es wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren, insbesondere gegen den Veranstalter, eingeleitet. Beim Eintreffen der Polizei, stellte diese außerdem einen zeitgleich eintreffenden Rettungswagen fest, der im Begriff war, einen aus Berlin angereisten und schwerverletzten Teilnehmer in das Lüneburger Krankenhaus zu bringen.

"One Punch Club"

Nach LZ-Informationen handelt es sich bei dem Veranstalter um den sogenannten "One Punch Club", einen Amateur-Sportverein, der die Gründung einer MMA-Liga in Deutschland forciert. "OPC" hat seit Februar seinen Sitz in einer Halle in Westergellersen. In der Halle befindet sich ein halbprofessioneller Kampfring und Übertragungstechnik. Die am Samstag aufgelöste Veranstaltung sollte die erste in einer startenden Reihe sein, die laut Veranstalter im Internet übertragen werden sollte. MMA (Mixed Martial Arts) ist eine Form des Kampfsportes, bei der Kämpfer verschiedener Kampfsport-Disziplinen gegeneinander antreten. lz