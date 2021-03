Mehr Platz für die Fahrradfahrer

Rund 3,5 Millionen Euro will die Stadt in die Verbesserung der Infrastruktur investieren. Im Bauausschuss stellte die Fachbereichsleiterin Straßen- und Ingenieurbau der Stadt, Uta Hesebeck, die Projekte vor, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Das mäßige Abschneiden Lüneburgs beim aktuellen Fahrradklimatest des ADFC sorgt unterdessen für Enttäuschung bei der Stadt.

Lüneburg. Ausgewiesen als Fahrradstraße wurde die Wallstraße bereit Ende November des vergangenen Jahres. Es wurden Schilder angebracht und Fahrrad-Piktogramme auf die Straße gemalt, um deutlich zu machen: hier haben Radfahrer grundsätzlich Vorrang vor Autos und Bussen. Das Ganze war allerdings nur ein erster Schritt, eine Übergangslösung. Denn nun soll die Wallstraße richtig fit gemacht werden als Fahrradstraße. Sie soll eine neue Deckschicht und im Anschluss eine gut sichtbare Ausschilderung bekommen. Die Ausschreibung startet demnächst, berichtete Uta Hesebeck, Fachbereichsleiterin Straßen- und Ingenieurbau, im Bauausschuss. Dort stellte sie weitere Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs vor, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Rund 3,5 Millionen Euro will die Stadt investieren.

Uelzener Straße: Die Variante, für die der Verkehrsausschuss in seiner Sitzung im vergangenen November auf Vorschlag der Verwaltung plädierte, sieht stadteinwärts einen breiten Radweg mit Sicherheitstrennstreifen vor. Der bisherige Parkstreifen soll dafür weichen. Parkplätze will die Stadt in reduziertem Umfang stattdessen zwischen den Bäumen schaffen. Voraussichtlich im Juni soll mit dem ersten Bauabschnitt zwischen dem Bahnübergang und der Goethestraße begonnen werden.

Der Imkerstieg ist bisher ein Wirtschaftsweg, den viele Radler nutzen, um von Ochtmissen zum Bardowicker Bahnhof zu kommen. Er soll voraussichtlich ab Mai zu einer Fahrradstraße mit einer Breite von 4 Metern ausgebaut werden.

Soltauer Straße: Der Geh- und Radweg im Bereich zwischen dem Hasenburger Weg und dem Kreisel vor dem Klinikum ist von Löchern und Rissen durchzogen. Er soll mit grauem Betonpflaster erneuert werden. Künftig wird er als Gehweg ausgewiesen sein, der für Radfahrer frei ist. Geplanter Baubeginn im Juli.

Der Geh- und Radweg im Bereich zwischen dem Hasenburger Weg und dem Kreisel vor dem Klinikum ist von Löchern und Rissen durchzogen. Er soll mit grauem Betonpflaster erneuert werden. Künftig wird er als Gehweg ausgewiesen sein, der für Radfahrer frei ist. Geplanter Baubeginn im Juli. Dahlenburger Landstraße: Ab April werden die Arbeiten zur Erneuerung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf der Nordseite der Dahlenburger Landstraße zwischen dem Ortseingang und der Grundschule Igelschule (Hagen) fortgesetzt. Voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres wird zudem ein weiterer Teil des Geh- und Radweges an der Dahlenburger Landstraße ein neues Gesicht bekommen, nämlich der 500 Meter lange nächste Abschnitt zwischen der Walter-Böttcher-Straße und dem Ahornweg.

Dahlenburger Landstraße: Ab April werden die Arbeiten zur Erneuerung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf der Nordseite der Dahlenburger Landstraße zwischen dem Ortseingang und der Grundschule Igelschule (Hagen) fortgesetzt. Voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres wird zudem ein weiterer Teil des Geh- und Radweges an der Dahlenburger Landstraße ein neues Gesicht bekommen, nämlich der 500 Meter lange nächste Abschnitt zwischen der Walter-Böttcher-Straße und dem Ahornweg. Der Radweg an der Uelzener Straße in Höhe Rote Schleuse bis zum Kreisverkehr und von dort entlang der Hauptstraße bis nach Häcklingen zur Einmündung Sandwehe sackt Richtung Ackerfläche ab. Er soll ab Juli saniert werden und reflektierende Randmarkierungen erhalten zur Orientierung für die Radfahrer im Dunkeln.

Die Salzstraße am Wasser hat die Stadt schon länger auf dem Zettel. Das historische Kopfsteinpflaster müsse aber bleiben, hatte das Landesamt für Denkmalpflege deutlich gemacht. Nun überlegt die Stadt, wie dort ein ein- oder zweistreifiger Radweg hin zur Ilmenau entstehen könnte.

Enttäuschung bei der Stadt Note spiegelt nicht Bemühungen wieder Das mäßige Abschneiden Lüneburgs mit der Note 4,04 und Rang 59 von 110 bei den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern beim aktuellen Fahrradklimatest des ADFC (LZ berichtete) sorgt für Enttäuschung beim städtischen Mobilitätsreferenten Sebastian Heilmann: „Natürlich kann uns das nicht zufriedenstellen. Es bildet vor allem nicht ab, dass wir uns wirklich auf einem guten Weg befinden. Wir haben uns mit dem Rat zusammen die Radverkehrsstrategie erarbeitet und gehen jetzt nach und nach in die Umsetzung. Allein dieses Jahr gehen wir 3,7 Kilometer Neubau und Sanierung von Radwegen an, das ist mehr als manche fordern. Aber man muss auch sehen, dass der Weg durchaus steinig ist.“ Oft sei die Stadt in einer Zwickmühle, als Beispiel nennt er die Sanierung der Dahlenburger Landstraße: „Wollen wir dort den Radweg verbreitern oder die Bäume wegnehmen? Oder doch die Dahlenburger Landstraße als Einbahnstraße ausweisen, um insgesamt mehr Platz für Radfahrer zu haben? Aber dann wäre der Betriebshof der KVG nicht mehr zugänglich, der ÖPNV würde zusammenbrechen. Nur ein Beispiel, das zeigt, dass wir Kompromisse finden müssen, um die Belange aller zu berücksichtigen.“

Von Antje Schäfer