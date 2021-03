Rote Hände gegen Kinder im Krieg

Lüneburg. Zum elften Mal überreichten am Montag die Schülerinnen und Schüler der IGS Lüneburg den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises die scharlachroten Hände, die sie am Red Hands Day am zwölften Februar unter ihren Mitschülern, Lehrern und Eltern gesammelt haben. Jedes Jahr finden zum Red Hands Day an vielen Schulen Aktionstage statt, bei denen meist rote Handflächen auf Papier von den Schülerinnen und Schülern an lokale Politiker übergeben werden, um so für mehr Aufmerksamtkeit für das Thema Kindersoldaten zu werben. Hiltrud Lotze, Bundestagsabgeordnete der SPD, nahm in diesem Jahr die Hände entgegen und lobte die Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz für dieses wichtige Projekt. Sie werde die Hände mit in Bundstag nehmen und so für mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema werben.

Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten

Auch Petra Scheel und Nico Müller, die für das Projekt verantwortlichen Lehrer, zogen ein positives Fazit: "Wir haben 165 Hände gesammelt. Das ist ein gutes Ergebnis. In diesem Jahr waren wegen Corona nicht so viele Schüler persönlich anwesend, aber jeder, der wollte, konnte seine Hand auch per E-Mail an uns schicken. Auch die Lehrer und Eltern konnten mitmachen", sagte Müller im Gespräch mit der LZ. Den Red Hands Day, oder "Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten", gibt es seit 2002. Damals trat eine Klausel der UN-Kinderrechtskonventionen in Kraft, die den Einsatz von Kindersoldaten in bewaffneten Konflikten untersagte. Das Ziel des Aktionstages, der jährlich am 12. Februar stattfindet und den die IGS seit Einrichtung der Schule unterstützt, ist es, ein Zeichen zu setzen gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten. krt