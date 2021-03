Nachfrage nach schnellem Internet steigt

Reppenstedt. Homeoffice, Homeschooling oder digitale Familientreffen - wie wichtig eine schnelle Internetverbindung ist, das haben viele Menschen in den letzten Monaten deutlich zu spüren bekommen. Und das spürt man auch in den Rathäusern in Reppenstedt und Bardowick. Die Nachfrage nach einem Glasfaseranschluss sei in den letzten Monaten noch einmal gestiegen, berichtete Samtgemeindebürgermeister Steffen Gärtner (CDU) jetzt im Rat der Samtgemeinde Gellersen. Die Breitbandnetz Bardowick-Gellersen GmbH sei dabei, insgesamt 2800 Anschlüsse in ihrem Gebiet zu verlegen, mehrere Hundert davon allein in den vergangenen Wochen in Reppenstedt, wo sich insgesamt 1300 Haushalte beteiligen. „Wir sind sehr gut im Verlauf und die GmbH ist auf einem guten Weg“, sagte Gärtner, „die aktuelle Situation hat uns noch einmal nach vorne gebracht.“

Bis zum Sommer sollen Erdarbeiten erledigt sein

Der Breitbandausbau war mit mehreren Punkten Thema bei der Ratssitzung in der Turnhalle Reppenstedt: Zum einen ging es um klarstellende Formulierungen am Gesellschaftsvertrag der Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG, die aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich waren, zum anderen um die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sowie die Entlastung der Geschäftsführung. Alle Punkte wurden einstimmig verabschiedet.

Die Breitbandnetz-Gesellschaft hatten die Samtgemeinden Gellersen und Bardowick 2019 gegründet, um auch in den Teilen ihres Gebietes ein Glasfasernetz mit schnellem Internet aufzubauen, die bisher nicht als unterversorgt galten. Das betrifft Bardowick, Reppenstedt und Vögelsen. Mit dem Internet-Dienstleister Greenfiber wird das Glasfasernetz derzeit errichtet.

Bereits Ende Januar wurden in Bardowick die ersten Hausanschlüsse freigeschaltet. Bis zum Sommer sollen alle Erdarbeiten erledigt und die Hausanschlüsse in allen drei Kommunen verlegt sein, so dass das Netz an den Start gehen kann. Laut Gärtner liegt man auch bei den Baukosten gut im Plan und werde die anvisierte Summe von zehn bis elf Millionen Euro halten oder sogar unterschreiten.

„Ich stelle fest: Es ist keine einzige Frau dabei“

Dr. Hinrich Bonin (SPD) zeigte sich indes zufrieden: „Ich hoffe, dass wir es auch bald nutzen können, dann wird es ein Erfolg.“ Oliver Glodzei (Grüne) ergänzte: „Ich bin froh, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Das ist Daseinsvorsorge und deshalb ist unser Netz Eigentum der öffentlichen Hand. Wie wichtig das ist, zeigt uns die Pandemie.“

Zur Geschäftsführung der Infrastrukturgesellschaft gehören die Samtgemeindebürgermeister Gärtner und Heiner Luhmann sowie Uwe Krabbe (Greenfiber), der Aufsichtsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern der beteiligten Räte zusammen. Beim Blick auf die Liste der verteilten Posten hatte Glodzei allerdings einen Punkt zu bemängeln: „Ich stelle fest: Es ist keine einzige Frau dabei.“

Zwei weitere Männer wechselten im Rat die Plätze: Marc Stark (Grüne) legt sein Mandat wegen Umzugs nieder, seinen Platz nimmt der Westergellerser Oliver Kraemer für die letzten Monate der Ratsperiode ein.

Von Ute Klingberg-Strunk