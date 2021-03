Behinderungen wegen Demo

Lüneburg. Zu Einschränkungen und Verzögerungen im Auto- und Busverkehr kommt es am Sonnabend, 27. März, wegen einer Versammlung. Ab mittags demonstrieren laut Anmeldung etwa 200 Personen unter dem Motto „Nicht auf unserem Rücken! Für eine solidarische Antwort auf die Corona-Pandemie!“. Die Auftaktkundgebung findet um 12.30 Uhr am St.-Stephanus-Platz statt. Danach führt die Route über Carl-Friedrich-Goerdeler-Str., Theodor-Heuss-Straße, Kastanienallee, Bachstraße, Peter-Schulz-Straße, Bleckeder Landstraße, Pulverweg, Dahlenburger Landstraße in die Bahnhofstraße. Dort ist eine Zwischenkundgebung in der Kiss-&-Ride-Zone geplant. Anschließend ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Straßen Bleckeder Landstraße, Lünertorstraße, Lüner Straße, Bardowicker Straße zur Abschlusskundgebung am Marktplatz. lz