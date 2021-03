4400 Corona-Schnelltests in einer Woche

Lüneburg. Wie viele Menschen wurden geimpft? Wie viele auf das Coronavirus getestet? Welchen Gruppen stecken sich am häufigsten an? Zum Ende der Woche zieht der Landkreis Lüneburg mit einer Pressemitteilung Bilanz:

Corona-Schnelltests werden gut angenommen

Seit Anfang der Woche laufen die Corona-Schnelltests in allen Kommunen im Landkreis Lüneburg, elf Testzentren verteilt auf die gesamte Region haben der Arbeiter-Samariter-Bund und das Deutsche Rote Kreuz dafür kurzfristig auf die Beine gestellt.

Das Angebot wurde von den Bürgerinnen und Bürger gut angenommen: Insgesamt 4.438 Abstriche führten die ehrenamtlichen Testerinnen und Tester vor Ort durch, dabei ergaben sich neun positive Testergebnisse. Diese werden mit einem Meldeformular direkt per E-Mail ans Gesundheitsamt weitergegeben, so dass Quarantäne und Kontaktnachverfolgung sofort folgen können.

ASB und DRK suchen für die Tests weitere Ehrenamtliche. Mehr Informationen zum Thema Tests gibt es unter corona.landkreis-lueneburg.de/corona-test.

Corona-Infektionen: Altersstruktur und örtliche Verteilung im Landkreis

Die Corona-Infizierten werden jünger: Aktuell meldet das Gesundheitsamt für den Landkreis Lüneburg deutlich mehr positiv getestete Kinder als noch vor einer Woche. Etwa jede fünfte Corona-Infektion betrifft inzwischen ein Kind unter 15 Jahren (22 Prozent; Vorwoche: 18 Prozent).

Das Durchschnittsalter aller aktuell Infizierten liegt bei etwa 34 Jahren. Die meisten der akut mit Corona infizierten Menschen sind weiterhin zwischen 15 und 59 Jahren alt – nämlich rund 64 Prozent. Gut elf Prozent sind zwischen 60 und 79 Jahre alt, aus der Altersgruppe ab 80 Jahren stammen inzwischen weniger als zwei Prozent.

Mit 171 Fällen wohnen die meisten der infizierten Personen in der Hansestadt Lüneburg. Im zweistelligen Bereich liegen die Samtgemeinden Bardowick, Gellersen, Ostheide und Scharnebeck sowie die Gemeinde Adendorf und die Stadt Bleckede. Alle weiteren Kommunen haben einstellige Fallzahlen (Stand Donnerstag, 25. März 2021).

Impfungen: Einrichtungen im Blick – Kooperation mit dem Klinikum Lüneburg

Insgesamt hat das Corona-Impfzentrum in Lüneburg seit Jahresbeginn bis einschließlich heute rund 28.460 Impfdosen verabreicht, darin enthalten sind 8110 Zweitimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff.

Erstmals wurden in dieser Woche Menschen ab 80 Jahren vor Ort in der Gemeinde Amt Neuhaus durch ein mobiles Team geimpft. Die Gemeinde hatte die Termine mit den Impfberechtigten vorab koordiniert. Insgesamt rund 130 Menschen dieser Altersgruppe nahmen das Angebot an und mussten so die Anreise über die Elbe zum Corona-Impfzentrum in Lüneburg nicht antreten. „Die Gemeinde, die Bürgerinnen und Bürgern sowie das Team sind sehr zufrieden mit dieser Aktion“, sagt Mirko Dannenfeld, Leiter des Corona-Impfzentrums. „Wir können uns gut vorstellen, noch einmal einen Termin in Neuhaus – vielleicht auch für die nächste Prioritätsgruppe - anzubieten.“

Geimpft wurden kurzfristig heute knapp 20 Personen in einer Lüneburger Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Ziel dabei: Einen aktuellen Ausbruch so schnell wie möglich einzudämmen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus im Umfeld zu verhindern.

Bei den Impfungen arbeitet der Landkreis Lüneburg auch mit dem Klinikum Lüneburg zusammen. Die Kooperation betrifft Menschen, die möglicherweise allergisch auf die Corona-Impfung reagieren könnten. „Im Impfzentrum führen wir Vorgespräche mit den Patientinnen und Patienten“, erläutert der medizinische Leiter des Corona-Impfzentrums in Lüneburg Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Graefe.

„Kommen wir dabei zu dem Schluss, dass nach der Impfung Komplikationen möglich sind, vermitteln wir den Kontakt zum Klinikum.“ Dort können die Betroffenen nach Rücksprache geimpft werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir Menschen mit bekannter Veranlagung für schwere allergische Reaktionen in Kooperation sichere Rahmenbedingungen für eine COVID19-Impfung anbieten können“, sagt Prof. Dr. med. Torsten Kucharzik, Ärztlicher Direktor des Klinikums Lüneburg. „Die Personen werden im Klinikum geimpft und zur Beobachtung bis zum Folgetag stationär aufgenommen. Im Fall eines allergischen Schocks können wir sofort reagieren und die nötige Notfallbehandlung durchführen.“

Corona-Bürgertelefon

Bei gesundheitlichen Fragen rund um das Thema Corona ist das Bürgertelefon des Landkreises Lüneburg unter 04131 26-1000 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Die Mitarbeitenden vermitteln auch Testtermine bei Corona-Verdacht, wenn Betroffene über ihre Hausarztpraxis nicht innerhalb von 24 Stunden einen Termin erhalten. Rechtliche Fragen werden von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr beantwortet.

Weitere Informationen zum Corona-Virus in der Region gibt es im Internet unter corona.landkreis-lueneburg.de.