Grüne tritt bei Wahl in der Ostheide an

Barendorf/Neetze. Neben Amtsinhaber Norbert Meyer (SPD) und CDU-Herausforderer Karsten Johansson wirft mit Petra Kruse-Runge nun auch eine Kandidatin ihren Hut in Ring für den hauptamtlichen Bürgermeister-Posten in der Samtgemeinde Ostheide. Die erfahrene Kommunalpolitikerin erhielt das einstimmige Votum des Grünen-Ortsverbandes Ostheide, lässt dieser in einer Pressemitteilung wissen.

Die 57-Jährige Diplom Oecotrophologin aus Neetze, die seit 30 Jahren in der Samtgemeinde zu Hause ist, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: " Bei bisher nur drei Sitzen im Rat ist es schon etwas gewagt anzutreten. Aber am Ende ist es mir am wichtigsten, den Bürgerinnen und Bürgern der Ostheide ein Angebot jenseits der beiden großen Parteien zu machen. Ich halte die Zeit reif für einen Wechsel an der Spitze des Rathauses."

Nach zehn Jahren in kommunalpolitischen Mandaten im Kreistag Lüneburg sowie im Samtgemeinderat Ostheide und Gemeinderat Neetze soll es jetzt den Wechsel der Perspektive geben. Ihre Erfahrungen im Umgang mit Behörden und Institutionen sowie ihre umfassenden Kenntnisse der kommunalen Abläufe sollen ihr dabei helfen. Die Verwaltungsführung ist Herausforderung und Chance zugleich. Petra Kruse-Runge betont: "Ich trete bewusst ohne eigene Mehrheit an. Die Erfahrung der letzten Jahre im Kreistag damit war sehr positiv. So müssen sämtliche vertretenen Fraktionen immer wieder intensiv um die Themen ringen – was mehr Aufwand bedeutet, aber tragfähigere Kompromisse erzielt."

Inhaltlich stehen der Klimawandel und seine Folgen, die Mobilität und die Gestaltung der Bildungslandschaft ganz oben auf Kruse-Runges Agenda. Hier sieht die Grüne noch viel Luft nach oben.

Zudem wünscht sie sich ein deutlich mutigeres und schnelleres Vorgehen in der Samtgemeinde. Eine moderne und leistungsfähige Verwaltung wie im Barendorfer Rathaus könne bei entsprechendem Rückenwind aus der Politik sehr viel mehr bewirken, als es bisher der Fall sei. „Ich bin niemand, über dessen Schreibtisch zwingend alles laufen muss, sondern ich zeige nur die Richtung“ sagt Kruse-Runge.

Als "Alibi-Veranstaltung", damit noch eine weitere Kandidatin auf dem Stimmzettel steht, will die Grüne ihre Kandidatur aber nicht verstanden wissen. Vielmehr sieht sie eine „große Chancen“ für ihre Wahl, da „wir damit den dringend benötigten Gegenpol zu den etablierten und festgefahrenen Parteien darstellen“. lz