Rat will sich an das Votum halten

Rund 1500 Bürgerinnen und Bürgern dürfen am Sonntag, 28. März, an einer Einwohnerbefragung teilnehmen. Wer mindestens 14 Jahre alt ist und länger als drei Monate im Ort wohnt, darf sich für oder gegen den Sportpark Ostheide aussprechen. Die Mehrzweckhalle am Birkenweg dient als Wahllokal, auch Briefwahl ist möglich.

Wendisch Evern. Darf die Gemeinde Wendisch Evern die Planungen für einen Sportpark Ostheide weiter verfolgen? Fußball-Regionalligist Lüneburger SK Hansa möchte am Rand des Dorfs, direkt an der Ostumgehung, ein Stadion mit zirka 2000 Plätzen bauen. Im Ortsrat fand sich keine klare Mehrheit mehr für dieses Projekt, nachdem sich der erste Widerstand in der Bevölkerung geregt hatte. Nun ist die Meinung von rund 1500 Bürgerinnen und Bürgern gefragt. Sie dürfen am Sonntag, 28. März, an der Einwohnerbefragung teilnehmen. Wer mindestens 14 Jahre alt ist und länger als drei Monate im Ort wohnt, darf sich für oder gegen den Sportpark Ostheide aussprechen – auch Nicht-EU-Bürger. Die Mehrzweckhalle am Birkenweg dient unter Einhaltung der bekannten Hygiene-Regeln von 8 bis 18 Uhr als Wahllokal, auch Briefwahl ist möglich.

Der Rat hat beschlossen, sich an das Ergebnis dieser Befragung zu halten, wenn denn das für Bürgerbefragungen übliche Quorum erreicht wird. Das heißt, dass der Antrag für oder gegen den Sportpark nicht nur eine Mehrheit benötigt, sondern auch von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten angekreuzt werden muss. Viele Infos zum Projekt und zur Einwohnerbefragung finden sich auf der Homepage der Samtgemeinde Ostheide unter www.ostheide.de. Die LZ hat sich mit einer Befürworterin und einem Gegner über die Gründe für ihre Entscheidung unterhalten.

Die Interviews führte Redakteur Andreas Safft.

Pro „Wir können uns geehrt fühlen“ Marion Menk (61), zog vor einem Jahr von Lüneburg nach Wendisch Evern ins Klostergut Willerding. Sie ist Maklerin und interessiert sich für Fußball, zumal ein Bruder von ihr so gut spielte, dass sich der LSK für ihn interessierte. Seitdem verfolgte sie mit großem Interesse, was der LSK macht. Doch sie findet auch andere Gründe für den Bau des Sportparks. Sie wohnen nur wenige hundert Meter entfernt von der Fläche, auf der der Sportpark Ostheide entstehen soll. Befürchten Sie da nicht mehr Lärm und Verkehr? Marion Menk: Nein. Die Besucher erreichen über die Ostumgehung den Sportpark. Zudem sind 700 Parkplätze geplant, und der Sportpark läßt sich gut mit dem Rad sowie Bus erreichen. Von der Ostumgehung bekomme ich wenig mit, schon mehr vom Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Lüneburg und Wendisch Evern, was mich nicht stört. Der Verkehr gehört irgendwo hin. Gegner des Projekts meinen, dass die örtlichen Landwirte diese Flächen benötigen. Wenn sich die Wendisch Everner gegen den Sportpark aussprechen, dann befürchte ich, wird dort Gewerbefläche entstehen. Attraktiver ist der Sportpark. Zurzeit bearbeiten die Landwirte ihre Äcker mit Gülle. Auch da wird dementsprechend CO₂ ausgestoßen. Das gehört zum Leben auf dem Lande dazu, sollte aber nicht ausgeblendet werden. Wo sehen Sie denn Chancen für Wendisch Evern, wenn denn der Sportpark gebaut wird? Es entsteht ein Nutzungsrecht für den SV Wendisch Evern, den Bogensportclub und für die jetzt noch fehlende Gastronomie mit Restaurant und Barbetrieb. Die Fans haben die Möglichkeit, ihren Sportparkbesuch auf einen Kurzurlaub in einem Gästezimmer oder einer Ferienwohnung in unserem Ort zu erweitern. Wendisch Evern kann sich geehrt fühlen, dass es eine solche Anfrage gibt. Ich bleibe dabei: Der LSK Hansa gehört zu Lüneburg und Umgebung. Er gehört zur Stadt, sagen Gegner, und nicht ins Umland. Da kommt er nicht unter, Gewerbegrundstücke am Bilmer Berg werden frühestens in zirka zehn Jahren erschlossen. Und die angedachten Flächen an der Theodor-Körner-Kaserne stehen nicht zum Verkauf. Wie kommt ihr Engagement für den Sportpark eigentlich in Ihrer direkten Nachbarschaft an? Dort hatte sich sehr schnell Widerstand gegen die Pläne der Gemeinde formiert. Ich vermute die Mehrheit hat eine andere Meinung als ich, es gab keine Anfeindungen gegen mich. Aber es wurde jemand aus Wendisch Evern angefeindet. Jeder kann seine Meinung sagen, die sollte jeder andere auch akzeptieren.