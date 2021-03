Teststationen werden „spitzenmäßig angenommen“

Seit dem 23. März stehen den Lüneburgerinnen und Lüneburgern die Testangebote von ASB und DRK zur Verfügung. Neben den beiden Teststationen auf den Sülzwiesen und im Glockenhaus, wird das Angebot durch mobile Teams ergänzt, die in den Samtgemeinden unterwegs sind. "Das Angebot wird mehr als gut angenommen", heißt es von Harald Kreft, Geschäftsführer des ASB in Lüneburg.

Lüneburg. Auch Joachim Elspaß, Geschäftsführer des Lüneburger DRK zeigt sich zufrieden: "Spitzenmäßig" werde das Angebot von den Bürgern angenommen: "Die Stimmung ist gut und wir sind mit den ersten Wochen sehr zufrieden". Es gelte jetzt, das bereits Gelernte in den zukünftigen Betrieb einfließen zu lassen.

Die Resonanz auf das Angebot sei sogar so hoch, dass es mittlerweile zu Wartezeiten kommt. Um dem entgegenzuwirken planen ASB und DRK die Einrichtung einer zweiten Testlinie auf den Sülzwiesen ab dem 6. April.

Mobile Testteams für zwei Stunden vor Ort

Auch in den Samtgemeinden wird getestet. Seit Eröffnung der Teststationen sind in den Gemeinden mobile Testteams im Einsatz, die jeweils für zwei Stunden vor Ort sind und die Einwohner testen. "Die Stimmung der Bürger in den Samtgemeinden ist gut. Wir waren anfangs nicht sicher, ob ein Zeitraum von zwei Stunden für die Menschen vor Ort ausreicht", erklärt Kreft. Die ersten Rückmeldungen habe er allerdings schon erhalten und zieht ein insgesamt positives Fazit: "Die Leute sind sehr diszipliniert und richten sich so ein, dass die Zwei-Stunden-Fenster ausreichen". So testen die Kräfte von ASB und DRK bereits rund 900 Menschen im Landkreis pro Tag.

Weitere Helfer werden gesucht

Auch Elspaß zeigt sich vollumfänglich zufrieden: "Die Stimmung unter unseren Kräften ist gut, alle sind motiviert und ziehen mit. Natürlich können wir immer noch weitere Unterstützung ehrenamtlicher Helfer gebrauchen". Dem schließt sich auch Harald Kraft an: "Mit unseren Kräften im Impfzentrum, den mobilen Impf- und Testteams und in den Teststationen, ist jede weitere Unterstützung gern gesehen". Wer sich im Rahmen der Teststationen ehrenamtlich engagieren möchte, der kann sich jederzeit an ehrenamt@drk-lueneburg.de oder info@asb-kv-lueneburg.de wenden und sich freiwillig melden.

Wer sich testen lassen möchte, bringt am Besten etwas Zeit mit oder, so der Tipp von Joachim Elspaß, geht am frühen Abend zur Teststation, dann sei erfahrungsgemäß etwas weniger los. Geöffnet sind die Teststationen Sülzwiesen und Glockenhaus Montags bis Samstags jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr. Informationen zu den mobilen Testteams finden Sie auf www.corona.landkreis-lueneburg.de/corona-test.

Von Kevin R. Thomas