Polizei sucht in Lüneburg nach vermisstem Senior

Lüneburg. Wer hat G. Müller gesehen? Seit Dienstagnachmittag, 6. April, sucht die Polizei nach dem 80 Jahre alten G. Müller. Herr Müller war mit seiner Ehefrau in der Lüneburger Innenstadt unterwegs. Dort verlor man sich aus den Augen, nachdem Herr Müller ein Geschäft verließ, um sich auf die Suche nach einer Toilette zu machen. Zunächst suchte die Ehefrau alleine nach ihrem Mann, wandte sich dann jedoch an die Polizei.

Gemeinsam mit Kräften der Feuerwehr, ASB und DRK suchten Polizeibeamte bis in die Nacht nach dem 80-Jährigen. Auch Hunde kamen zum Einsatz. Der ASB setzte zudem eine Drohne ein. Damit wurde die Ilmenau in beide Richtungen abgeflogen, nachdem die Spuren an den Fluss geführt haben. Die Suche wurde am Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, zunächst abgebrochen, jedoch am Mittwochmorgen fortgesetzt.

Herr Müller ist nicht ortkundig. Er hält sich zwecks einer medizinischen Betreuung in Lüneburg auf.

Herr Müller wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 70 Jahre,

zieht ein Bein hinterher,

schlank,

hohe Stirn,

graue Haare,

Brillenträger,

bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke, blauen Turnschuhen und Jeanshose.

Wer Herrn Müller gesehen hat wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. lz