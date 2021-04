Eine Million Euro Schaden bei Brand in Dannenberg

Dannenberg. Bei einem Brand in einer Werkstatthalle in Dannenberg ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Am Donnerstag, 8. April, gegen 20.30 Uhr, wurde der Brand in der Quickborner Straße gemeldet. Die im an die Werkstatthalle angrenzenden Wohnhaus lebende Hinweisgeberin teilte mit, dass kurz zuvor ein unbekannter Zeuge an ihrer Tür geklingelt und ein Feuer in der Halle mitgeteilt hatte. Insgesamt circa 200 Feuerwehrleute aus Dannenberg und dem Umland waren an den Löscharbeiten beteiligt.

In der Halle befand sich u.a. eine Dreherei und zwei Firmenfahrzeuge waren dort abgestellt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, der den Brand mitgeteilt hat, werden geben sich mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, in Verbindung zu setzen. lz