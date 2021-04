Neue Baustellen in Lüneburg

Lüneburg. Verkehrsbehinderungen kündigen sich auch in der kommenden Woche in Lüneburg an. Dafür sorgen die Aufstellung eines Baukrans in der Uelzener Straße und Baumschnittarbeiten im Bereich der Amselbrücke.

Uelzener Straße

Die Fahrbahn wird ab Montag, 12. April, bis Donnerstag, 15. April, halbseitig im Abschnitt zwischen Soltauer Straße bis Höhe Goethestraße gesperrt. Der Verkehr wird jeweils von 7 bis 18 Uhr einspurig über eine Ampelanlage koordiniert. Grund ist die Aufstellung eines Autokrans.

Auch der Geh- und Radweg vor dem Salü muss in dieser Zeit gesperrt werden. Fußgänger werden daher gebeten, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu wechseln. Hier ist an der Ecke Soltauer Straße/Lindenstraße eine Ampelanlage eingerichtet. Radfahrer können die Arbeitsstelle auf der Fahrbahn umfahren.

Die Bushaltestelle Uelzener Straße (Kur) stadtauswärts kann während der Arbeiten nicht angefahren werden.

Amselbrücke/Wilschenbruch

Der Amselweg wird am Dienstag und Mittwoch (13./14. April) in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Willy-Brandt-Straße, Friedrich-Ebert-Brücke und den Pirolweg. Für die Arbeiten wird vor Ort ein Sicherheitsbereich eingerichtet, den auch Fußgänger und Radfahrer aus Vorsichtsgründen meiden sollten.

Das Stadtforstamt lässt an diesen Tagen Baumschnittarbeiten im Bereich Amselbrücke durchführen. Eine Fachfirma arbeitet an insgesamt neun Bäumen, einer Erle und acht Eschen. Die Schäden seien bei der aktuellen Baumkontrolle festgestellt worden, die Maßnahme von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt. Die Bäume sind durch das Eschentriebsterben massiv betroffen, im Bereich der Krone droht Astbruch, heißt es vom Forstamt.

Fünf Bäume werden kräftig zurückgeschnitten, eine Erle gefällt. "Drei weitere Eschen sind durch Pilzbefall im Stammfußbereich als nicht mehr dauerhaft standsicher einzustufen", erklärt Stadtförster Per-Ole Wittenburg. "Bei diesen wird lediglich ein Teil des Stammes, der sogenannte Torso, erhalten, so dass dieser noch als Habitat zum Beispiel für Vögel dienen kann." lz