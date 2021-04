„So kann es nicht weitergehen“

Das Personal in Krankenhäusern arbeitet auch wegen der Corona-Pandemie am Limit, viele Stationen sind seit Jahren chronisch unterbesetzt. Und es passiert nichts, meint die Gewerkschaft Verdi. Eine Protestaktion gab es jetzt auch am Klinikum in Lüneburg.

Lüneburg. Die Personalausstattung an Kliniken ist seit Jahren ein Streitthema. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern betonen immer wieder, dass in den Krankenhäusern Personal fehlt und das nicht erst seit der Corona-Pandemie“, betont der Verdi-Gewerkschaftssekretär Robert Kirschner.

Immer wieder habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zugesagt, für Entlastung zu sorgen. Im Rahmen der Aktion Pflege wurden die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und Verdi damit beauftragt, ein Instrument zur Personalbemessung zu erarbeiten. Seit mehr als einem Jahr liegt dieses Instrument vor, doch passiert ist bisher nichts. „Die Geduld der Pflegekräfte ist längst aufgebraucht. Sie haben es satt, sich immer wieder vertrösten zu lassen“, betont Kirschner.

Viele flüchten aus dem Beruf

Um diese Forderung zu unterstreichen, beteiligten sich Beschäftigte des Lüneburger Klinikums an einer bundesweiten Foto-Aktion von Verdi. Anlass war die fast zeitgleich stattfindende Bundestagsanhörung zum „Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“. In diesem Gesetzentwurf wird laut Verdi aber erneut keine bedarfsgerechte Personalbemessung auf den Weg gebracht.

„Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte Susanne Braunholz, Betriebsrätin im Städtischen Klinikum. „Die Menschen können nicht so versorgt werden, wie es sein müsste. Die Kolleginnen und Kollegen gehen unzufrieden nach Hause. Etliche von ihnen reduzieren bereits ihre Arbeitszeit oder flüchten ganz aus dem Beruf, weil sie es nicht mehr aushalten. Sie brauchen dringend die verbindliche Perspektive, dass sich die Bedingungen verbessern.“ Andernfalls sei zu befürchten, dass die Flucht aus der Pflege nach der Pandemie noch zunimmt. lz