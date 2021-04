Sonderausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“

Begleitprogramm

Donnerstag, 15. April 2021 um 18.00 Uhr

Ausstellungseröffnung mit einem Zeitzeugengespräch mit Celino Bleiweiss (digital)

Grußworte

Prof. Dr. Heike Düselder (Museum Lüneburg)

Ulrich Mädge (Hansestadt Lüneburg)

Thematische Einführung

Diana Gring (Stiftung niedersächsische Gedenkstätten)

Zeitzeugengespräch

Diana Gring im Gespräch mit dem Child Survivor Celino Bleiweiss

Celino Bleiweiss, geboren 1937 in einer jüdischen Familie in Polen, wurde nach der Ermordung seiner Eltern mit einer falschen Identität in das KZ Bergen-Belsen deportiert. Heute pendelt er zwischen Deutschland und Israel. Ein Gespräch über das Leben und Überleben, über Kinderjahre im Lager und den Begriff der Heimat...

Epilog

Prof. Dr. Achatz von Müller (Leuphana Universität Lüneburg)

Sonntag, 16. Mai 2021 um 18.30 Uhr

Kuratorengespräch mit Diana Gring (digital)

Die Historikerin Diana Gring stellt die historischen Hintergründe, die Konzeption und die Inhalte der Ausstellung vor. Sie gibt Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungsgeschichte des Projektes und erläutert einzelne Themen, Biografen und Exponate.

Donnerstag, 17. Juni 2021 um 18.30 Uhr

„Jüdische Kindheit in Lüneburg“, Vortrag von Nicola Schlichting (digital)

Die britische Jewish Relief Unit richtete 1945 in Lüneburg ein Kinderheim für jüdische Kinder ein, die aus Konzentrationslagern befreit worden waren. Die Historikerin Nicola Schlichting (Gedenkstätte Bergen-Belsen) stellt dieses Heim vor und thematisiert den Umgang mit den Überlebenden durch die Hilfsorganisationen in der Nachkriegszeit.

Donnerstag, 15. Juli um 18.30 Uhr

„Wenn Menschen Völkermord überleben – Über die Narben der Gewalt und das Weiterleben mit dem Trauma“, Vortrag von Diana Gring (digital oder analog)

Einblicke in die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden und anderen Opfern völkermörderischer Gewalt zeigen, wie zeitlos traumatische Erinnerung sein kann, wie sie in jedem Lebensabschnitt neue Herausforderungen mit sich bringt, aber auch, welche Bewältigungsstrategien und bewundernswerten Ressourcen Überlebende entwickeln.

Hinweis: Die Veranstaltung wird, abhängig von den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Verordnungen, vor Ort oder digital stattfinden.

Sonntag, 15. August 2021 um 16.00 Uhr

„Mein blauer Vogel fliegt“, Finissage mit Filmvorführung (analog) und Gespräch Celino Bleiweiss (digital oder analog)

Eine Gruppe polnischer Jungen wird in ein Konzentrationslager eingeliefert und einem deutschen politischen Häftling unterstellt. Ein Kampf um das Überleben beginnt ... Der Spielfilm (DDR, 1975, 78min) beruht auf einer wahren Geschichte aus dem KZ Buchenwald. Regie führte Celino Bleiweiss, der als Kind das KZ Bergen-Belsen überlebte.

Hinweis: Die Veranstaltung wird, abhängig von den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Verordnungen, vor Ort oder digital stattfinden