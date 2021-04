An den IGS und BBS in Lüneburg kamen in der vergangenen Woche Testkits in Einzelteilen an. (Symbolbild: AdobeStock)

Erst basteln, dann testen Die jüngste Lieferung der Corona-Selbsttests hat an manchen Schulen für Verwunderung gesorgt: Statt Einzeltests kamen an den BBS und IGS in Lüneburg Großpakete mit Einzelteilen für jeweils 25 Tests an. Die Zusammenstellung der Tests kostet viel Zeit. Deshalb haben zwei Schulen nun einen Tausch geplant, um die Mehrarbeit solidarisch aufzuteilen.



