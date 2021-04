XXL-Insektenhotel auf dem AGL-Gelände

Lüneburg. Ein neues XXL Insektenhotel steht bei der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) an der Bockelmannstraße zum Einzug bereit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Stadtgrün und Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau haben das Hotel selber geplant und gebaut. Das teilt die Pressestelle der Hansestadt Lüneburg mit. Das Insektenhotel steht in den Außenanlagen der neuen Pump- und Rechenanlage, in deren Umfeld jetzt auch Blühwiesen angelegt wurden. Auch sind Hecken und Wildbirnenbäume gepflanzt worden. Ein Teilbereich der neuen Pump- und Rechenanlage erhält zudem eine Fassadenbegrünung mit Kletterhortensien. Insofern unternimmt die AGL alles dafür, dass sich die neuen Nutzer des Insektenhotels gut versorgen können. "Hoffentlich wird es gut angenommen", sagt auch Lars Strehse, Geschäftsführer der AGL. Der Bau des XXL-Insektenhotels ist eine willkommene Abwechslung gewesen für die Auszubildenden der AGL. Seit 2016 bietet das Unternehmen den Ausbildungsgang zur Gärtnerin oder zum Gärtner mit dem Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau (GaLa-Bau) an. lz