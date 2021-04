Das kriminelle Geschäft mit dem Daten-Klau

Eigentlich war alles perfekt geplant: Der luxemburgische Ausweis – eine professionelle Totalfälschung, der Täter eigens aus Italien eingereist und somit der Lüneburger Polizei nicht bekannt. Doch das Abholen der Ware in einem Paketshop an der Universitätsallee ging schief – weil die Mitarbeiterin gewarnt worden war und misstrauisch wurde. So ging den Ermittlern am Mittwoch das mutmaßliche Mitglied einer offenbar europaweit operierenden Bande ins Netz. Doch der 26-jährige Nigerianer wurde nach einem Anruf aus Düsseldorf schnell wieder freigelassen und dürfte mittlerweile wieder untergetaucht sein.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang