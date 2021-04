Wie dubiose Handwerker arbeiten . . .

Dubiose Handwerker werden immer ausgekochter und finden auch in Lüneburg reichlich Kunden. Warum? Und wie arbeiten Sie? Der Name klingt nach Lüneburger Kompetenz mit Sitz an einer renommierten Adresse. Von Gartenneugestaltung über Fassadenreinigung bis zu Pflasterverlegung bietet die vermeintlich örtliche Firma alles an. Ihre Hochglanzprospekte flatterten in diesen Tagen vielen Menschen in Stadt und Lüneburg ins Haus. Groß auf der Seite die Anschrift: Salzstraße 1 in Lüneburg. Doch wer dort das persönliche Gespräch sucht, muss scheitern: Kein Namensschild, kein Briefkasten, keine Klingel.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang