Millonengewinn im Landkreis Uelzen

Uelzen. Am Tag der Arbeit hat ein Lottospieler aus dem Landkreis Uelzen mit seinen Glückszahlen 1, 15, 21, 37, 42 und 43 einen Millionengewinn gelandet. Zwar fehlte ihm die richtige Superzahl, doch in der Gewinnklasse 2 lagen 3.716.216 Euro für ihn bereit. Der Neu-Millionär nahm an Lotto 6aus49 mit seinem Spielschein mit acht getippten Feldern für eine Laufzeit von vier Wochen über www.lotto-niedersachsen.de teil. Insgesamt erzielten in diesem Jahr bereits 44 Niedersachsen einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen – zehn davon in Millionenhöhe. lz