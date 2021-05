Hintergrund der Empörung ist, dass die Gemeinde Hohnstorf die 13 Laternen am Fuß- und Radweg abbauen muss, weil das Land Schleswig-Holstein den Weg sanieren und in diesem Zuge das alte Brückengeländer ersetzen will. (Foto: be)

Hohnstorf muss Lampen auf Elbbrücke abbauen Dass die Elbbrücke künftig abends und nachts unbeleuchtet sein soll, stieß auf heftige Kritik im Gemeinderat Hohnstorf/Elbe. Den Abbau, den keiner will, muss die Kommune selbst zahlen.



