Nur jeder Zweite macht schon auf

Jedes zweite Hotel in Niedersachsen wird geschlossen bleiben, obwohl es seit Montag wieder Touristen beherbergen dürfte. Oft rechnet sich der Betrieb einfach nicht - oder das Personal fehlt. Die IHK übt scharfe Kritik vor allem an einer Vorgabe des Landes.

Lüneburg. Die Beherbergungsbetriebe in der Region Lüneburg reagieren zurückhaltend auf die Erlaubnis zur eingeschränkten Wiedereröffnung. Nur die Hälfte will die seit Montag bestehende Möglichkeit nutzen, sofort wieder für Touristen zu öffnen. Hauptgrund an der Schließung festzuhalten, ist für 49 Prozent, dass eine Öffnung nicht wirtschaftlich wäre. Das hat jetzt eine Blitzumfrage der IHK Niedersachsen unter 700 Beherbergungsbetrieben ergeben, 226 davon aus dem Bezirk der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Sie bestätigt, was die LZ am Dienstag berichtet hatte.

Neustart mit Rückenwind kaum zu leisten

„Die Unternehmen stehen unter Druck und müssen Einbußen aufgrund der Lockdowns aufholen – doch laut Verordnung dürfen sie ihre Kapazitäten nur zu 60 Prozent nutzen. Damit ist ein Neustart mit Rückenwind kaum zu leisten, zumal viele aufgrund der kurzfristigen Entscheidung zur Wiedereröffnung auch vor der Herausforderung stehen, von jetzt auf gleich die neue Verordnung organisatorisch umzusetzen und ausreichend Personal bereitzustellen“, so Michael Wilkens, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer, in einer Pressemitteilung der Kammer.

Die kurze Vorlaufzeit sehen 25 Prozent der Betriebe als Problem. „Die Öffnungsperspektive wurde erst am 4. Mai von der Landesregierung angekündigt, drei Tage vor Öffnung war die Verordnung noch nicht veröffentlicht. Das ist für viele Betriebe viel zu kurzfristig“, ergänzt IHK-Tourismusexpertin Dorit Siebenbrodt. „Im Schnitt braucht ein Hotel beispielsweise zwei bis drei Wochen, um wieder hochzufahren. Auch verschärft sich derzeit die Arbeitsmarktsituation. Viele Saisonkräfte stehen aufgrund des späten Starts nicht mehr zur Verfügung.“ So führt fehlendes Personal bei neun Prozent der Betriebe dazu, dass noch nicht geöffnet werden kann.

Landeskinderregelung wird kritisch gesehen

Kritisch sieht die IHK die sogenannte Landeskinderregelung, die Gäste aus anderen Bundesländern aktuell ausschließt. „Für viele Hoteliers sind die Touristen aus anderen Bundesländern überlebenswichtig. Es ist nicht zu vermitteln, warum diese Gäste auch mit einem negativen Corona-Test nicht anreisen dürfen. Unsere IHK begrüßt daher die Ankündigung der Landesregierung, touristische Übernachtungen in der nächsten Lockerungsstufe auch für Gäste aus anderen Bundesländern zu ermöglichen“, sagt Wilkens. lz

