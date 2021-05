Trotz des Regens standen am Freitagmittag Menschen an, um sich am Platz am Sande testen zu lassen. (Foto: wko)

Dichtes Netz an Teststationen Weil viele Geschäfte und Gaststätten, die jetzt wieder öffnen dürfen, einen negativen Corona-Schnelltest verlangen, ist die Nachfrage enorm gestiegen. Deshalb wird auch die Zahl der Teststationen weiter ausgebaut.



