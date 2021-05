Weltbienentag: Das wird in Lüneburg für die Biene getan

Am 20. Mai ist Weltbienentag. In Stadt und Landkreis wird immer mehr für den Schutz der Tiere getan: Unternehmen, Privatpersonen und Initiativen geben Bienenvölkern ein Zuhause oder legen Blühwiesen an. Wer sich für den Naturschutz einsetzen will, hat außerdem noch eine andere Möglichkeit – im eigenen Garten.

