Bleckede gibt Nachwuchs eine Stimme

Mit einem Jugendbeirat will die Stadt Bleckede den Nachwuchs in die politische Entscheidungsbildung einbinden. Ein harter Kern mischt jetzt schon in der Kommunalpolitik mit. Können gut 600 Jungen und Mädchen mobilisiert werden?

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang

Mit einem Jugendbeirat will die Stadt Bleckede den Nachwuchs in die politische Entscheidungsbildung einbinden. Ein harter Kern mischt jetzt schon in der Kommunalpolitik mit. Können gut 600 Jungen und Mädchen mobilisiert werden?

Bleckede. Alisia, 11 Jahre, ist gut vorbereitet, wenn sie in eine Ausschusssitzung geht. Zunächst liest sie sich die Tagesordnung durch, dann macht sie sich umfangreiche Notizen – und später tiefgreifende Gedanken. Eine mögliche Nachfrage zu diesem Thema, eine Idee für eine Anfrage zu jenem: Der Grundstein für eine politische Karriere ist gelegt.

Es ist die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den Entscheidungsprozessen vor Ort, die sich der Rat der Stadt Bleckede auf die Fahnen geschrieben hat. Anfang Juli tritt dort offiziell eine Satzung in Kraft, die sämtliche Belange des neu zu gründenden Jugendbeirats regeln soll. Der Nachwuchs wird damit teilhaben an der politischen Willensbildung, seine Ideen und Vorstellungen einbringen können. Auf der anderen Seite soll den Lokalpolitikern Einblick in die Sicht- und Denkweise der Schülerinnen und Schüler gegeben werden. Neudeutsch: eine Win-win-Situation.

Erster Schritt der politischen Beteiligung war getan

Der Grundstein für die bald offizielle Minderjährigen-Vertretung wurde bereits vor zwei Jahren gelegt: Maik Peyko, der im Auftrag des Albert-Schweizer-Familienwerks die Jugendarbeit in Bleckede betreut, initiierte eine Zukunftswerkstatt, erarbeitete dabei gemeinsam mit seinen Schützlingen eine Antwort auf die von der Stadt gestellten Frage nach dem größten Wunsch des Nachwuchses. So war nicht nur das Thema eines neuen Freizeitgeländes geboren – es war auch der erste Schritt der politischen Beteiligung getan.

„Wir haben den Weg im Anschluss weiter konsequent verfolgt“, berichtet Maik Peyko, „haben unter anderem gemeinsam mit rund 50 Kindern und Jugendlichen die Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl befragt und später dann auch einen ersten Jugendrat gegründet.“ Rund zehn Mädchen und Jungen bilden den festen Kern der Interessenvertretung, die alle 14 Tage tagt und auch ohne offizielle Satzung dank der Berufung des Rats an ausgewählten Ausschüssen beteiligt ist.

Zwei junge Abgesandte dürfen den Sitzungen beiwohnen

„Umwelt- und Mobilität“, „Partnerschaft, Kultur und Touristik“, „Jugend, Sport und Soziales“: Je zwei junge Abgesandte dürfen den Sitzungen beiwohnen, sich dort auch möglichst einbringen. Der Jugendpfleger erklärt: „Gemeinsam mit Projektstudentin Charlotte Karbach von der Hochschule Suderburg bereite ich die Kinder auf die Versammlungen vor, erarbeite mögliche Ansatzpunkte für Anregungen und Ideen. Das funktioniert gut.“ Wie Alisia beweist.

Die engagierte Nachwuchspolitikerin hat sich den Umweltschutz verschrieben: „Ich habe in der Schule bereits Projekte zu diesem Thema gemacht“, erzählt sie, „und auch schon Zettel verteilt, um die Menschen in der Stadt auf die Problematik hinzuweisen.“ Sie verfolgt dabei ein hehres Ziel: „Ich will nicht, dass es die nachfolgende Generation mal schlechter hat als wir“, sagt sie.

Ihrem großen Anliegen nähert sie sich in kleinen Schritten, stellt im Ausschuss eine Anfrage bezüglich der Müllsituation an den Spielplätzen und will demnächst mit Kollegin Miley einen ersten eigenen Antrag stellen. Die Resonanz aus Reihen der Politik ist positiv, das macht Mut für mehr: Wie alle anderen Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren hat auch Alisia die Möglichkeit, sich für die vom 27. September bis 8. Oktober stattfindende Jugendbeiratswahl aufstellen zu lassen. Da sollte die Werbetrommel bald gerührt werden. Die Vorbereitungen laufen.

Alle rund 600 Wahlberechtigte werden eingeladen

Maik Peyko erklärt: „Am 3. Juli soll es ein großes Jugendforum geben, möglichst präsent, zur Not Open Air, dazu laden wir alle rund 600 Wahlberechtigten schriftlich und persönlich ein.“ Informationen sollen verteilt, die neue Möglichkeit der politischen Willensbildung beworben werden. „Am Ende wollen wir genügend Kandidaten haben, damit der Jugendbeirat mit sieben bis acht Delegierten seine Arbeit aufnehmen kann.“

Knapp 10.000 Euro hat die Stadt dafür der Jugendarbeit in diesem Jahr bereitgestellt, um das Projekt zum Laufen zu bringen und einen fundierten Grundstein für eine langfristige Arbeit zu garantieren. Gut investierte Finanzen, wie auch Bürgermeister Dennis Neumann meint: „Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei politischen Entscheidungen sollte eine Selbstverständlichkeit sein, daher sehen wir es als zeitgemäß und sinnvoll angelegtes Geld an“, sagt er. Ein erstes Ergebnis der neuen Jugendbeteiligung wird noch in diesem Spätsommer zu sehen sein: Dann erfolgt der Spatenstich für die neue Freizeitanlage.

Von Ute Lühr