Eine neue Diakonin in Bleckede

Helena Junker wird am Sonntag, 23. Mai, offiziell als Diakonin für die Ev.-luth. Kirchengemeinde Bleckede eingeführt. Die studierte Religionspädagogin will sich an der Elbe unter anderem der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit widmen. Was sie sich für die Zukunft der evangelischen Kirche wünscht? Sie findet eine klare Antwort.

