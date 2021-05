Konsumkritiker auf der Konsummeile

Wie kann die Innenstadt nach Corona wiederbelebt werden? Das Bündnis "Recht auf Stadt" setzte mit einer Demo einen Kontrapunkt zu den Einzelhändlern: Weniger Konsum, mehr (mietfreier) Wohnraum ist ihr Ziel.

Wie kann die Innenstadt nach Corona wiederbelebt werden? Das Bündnis "Recht auf Stadt" setzte mit einer Demo einen Kontrapunkt zu den Einzelhändlern: Weniger Konsum, mehr (mietfreier) Wohnraum ist ihr Ziel.

Lüneburg. "Mädge verjagen, Sallier zerschlagen" – am Samstagnachmittag hallten Parolen via Megaphon durch die Bäckerstraße, die man in Lüneburgs Einkaufsmeile sonst eher selten hört. Auch der Ruf: "Die Häuser denen, die drin wohnen", dürfte zumindest bei den Immobilienmaklern vor Ort Befremden hervorgerufen haben. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg hatte dem linksgerichteten Bündnis "Recht auf Stadt" eine Premiere beschert: Ein Demonstrationszug durch die Fußgängerzone, just, während sich Einzelhändler über die ersten Schaufensterbummel der Bürger in der Pandemie freuten. Knapp 70 Demonstranten nahmen den 150. Jahrestag der Niederschlagung der Pariser Kommune zum Anlass, "gegen die Stadt der Reichen" und "für eine Ausgestaltung der Innenstadt abseits der Konsum- und Einkaufpriorisierung" auf die Bäckerstraße zu gehen.

Juristisches Hickhack um die Demo-Route

Die Stadtverwaltung hatte sich vergeblich gegen diese Route gestemmt. Doch die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts befand, es sei "fraglich, ob der Zweck der Versammlung in der Straße Am Berge gleichermaßen erreicht werden kann". Die Mitglieder des Bündnisses freuten sich in dem Park vor dem Klinikum, wo sie sich zur Demo versammelten, über die Entscheidung: "Es gibt kein Recht auf ungestörten Konsum, auch wenn die Stadtverwaltung das gerne so hätte!"

Ein Triumph in der Gegenwart, der den Blick in die Vergangenheit noch mal versüßt. Die Aktivisten von "Recht auf Stadt" nahmen Bezug auf die 72 Tage der Pariser Kommune, weil sie gezeigt habe, "dass es möglich ist, den Staat abzuschaffen, den Kapitalismus abzuschaffen und eine befreite Gesellschaft zu erkämpfen", wie es in einer Rede hieß. Die Bäckerstraße steht in ihrer Wahrnehmung für "Kommerzialisierung", für ein "Spektakel des sinnentleerten Konsums".

Bürger auf Shopping-Tour machten Platz

Eine Botschaft, die bei den Lüneburgern, die zum Shoppen in die Stadt gekommen waren, naturgemäß wenig verfing. Letztendlich verlief der Proteszug der Konsumkritiker durch die Konsummeile aber unproblematischer, als Verantwortliche im Vorfeld vermutet hatten. Als die Richter noch berieten, stand etwa im Raume, die Bäckerstraße für diese Phase komplett polizeilich zu sperren. Tatsächlich reichte es dann aus, dass zwei Streifenwagen vorweg fuhren und die Flaneure baten, den Weg für die Demo frei zu machen. Wer wollte, konnte aus der polizeilichen Durchsage eine Distanzierung zur Entscheidung der Verwaltungsrichter raushören: "Bitte räumen Sie die Fahrbahn für den Aufzug, den wir aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durchsetzen müssen", scholl es mehrmals aus dem Lautsprecher. Die Passanten traten zur Seite und bestaunten stumm die überwiegend jugendlichen Demonstranten. Es kam weder zu Pöbeleien noch zu spontanen Verbrüderungen mit der Idee, "Alternativen zur kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft" zu suchen.

So konfliktfrei die Demonstration verlief, so verhakelt waren die juristischen Auseinandersetzungen davor. So wollte die Stadt den Protest nur genehmigen, wenn zugesichert wird, dass Kreidemalereien auf der Straße anschließend wieder entfernt werden. Diese Auflage kippte die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts. Zudem sollten Protestplakate in den Bäumen nach den Maßgaben der Stadt nur über die Nutzung einer Leiter aufgehängt werden dürfen. Diese Auflage bestätigten die Juristen. Zu Kletteraktionen kam es möglicherweise auch deshalb nicht.

Vielleicht reichte auch die Freude, "zum ersten Mal seit Jahren durch die Bäckerstraße ziehen zu dürfen". Wie kann eine 150 Jahre zurückliegende Episode zum Sehnsuchtsort in der Historie werden? Als die Aktivisten vom Wohnprojekt "Unfug" skandierten: "Es gibt kein Recht auf Mietprofit", stellten sie sich in die Tradition der Kommunarden, die vor 150 Jahren rückwirkend die Mieten in Paris erließen. Doch an diesem Sonnabendnachmittag zumindest wollte der revolutionäre Funke nicht überspringen.

Von Joachim Zießler