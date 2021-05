Angespitzt: „Ein Sechser“ für die Stadt

Es sind nur noch wenig mehr als 100 Tage, dann steht im Wahlmonat September der erste Gang in die Stimmkabinen an: Bei den Kommunalwahlen geht es nicht nur um die Neubesetzung der politischen Gremien von Landkreis, Hansestadt und den Gemeinden. Neben Bürgermeisterwahlen in den Samtgemeinden Ilmenau, Amelinghausen und Ostheide wird ein besonderes Augenmerk auf der Oberbürgermeisterwahl in Lüneburg liegen.

