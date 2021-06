Diese 61 Straßen in Lüneburg werden saniert

Viele Lüneburger Straßen haben ein gemeinsames Problem: Ihre Oberfläche ist von Rissen durchzogen. In den Sommerferien will die Stadt den schadhaften Stellen in sogenannter Kaltbauweise zu Leibe rücken. Auf der Prioritätenliste stehen 61 kleinere Straße in verschiedenen Stadtteilen.

