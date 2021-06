Bürgerkanzel: Warum erinnern wichtig ist

Lüneburg war ein Zentrum nationalsozialistischer Verbrechen. Carola Rudnick, Leiterin der Euthanasie-Gedenkstätte, arbeitet jeden Tag gegen das Vergessen. Auf der Bürgerkanzel erklärte sie, warum das auch heute noch wichtig ist

Lüneburg. „Wie schaffen Sie das eigentlich? Wie können Sie sich jeden Tag mit so viel Elend und Grausamkeit beschäftigen und dabei nicht verzweifeln?“ Es sind Fragen wie diese, denen Carola Rudnick immer wieder begegnet. Die Kulturwissenschaftlerin leitet die Lüneburger „Euthanasie“-Gedenkstätte in der Psychiatrischen Klinik. Am Sonntag sprach sie in St. Nicolai im Rahmen der Reihe „Bürgerkanzel“ – der ersten in diesem Jahr.

Rudnicks Vortrag beschäftigte sich mit der Bedeutung der Aufarbeitung der Vergangenheit für die noch lebenden Generationen. In ihrem Fall mit der Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen. Nahezu doppelt so viele Menschen wie andernorts wurden durch Urteile des Lüneburger Erbgesundheitsgerichtes zwangssterilisiert, insgesamt weit über 750 Jugendliche, Frauen und Männer. Die jüngsten waren 14. Im Oktober 1941 wurde in Lüneburg zudem eine „Kinderfachabteilung“ eingerichtet. Mindestens 300 bis 350 Kinder und Jugendliche wurden hier ermordet.

Kontakt zu Angehörigen

Rudnick berichtete, wie sie und ihre Mitarbeiter versuchen, den Opfern ihre Geschichte zurückzugeben. „Durch die Offenlegung der Namen und Lebensdaten bzw. durch die Veröffentlichung von Lebensausschnitten einzelner ehemaliger Patient*innen werden Angehörige seither angeregt, die Schicksale ihrer Verwandten zu klären. Inzwischen habe ich zu über 170 Familien Kontakt.“ Durch private Unterlagen und Erinnerungen würden die Krankengeschichten korrigiert, revidiert und erhellt. „Wir bringen gemeinsam das Licht ins Dunkle.“

Schatten in der eigenen Familie

Das sei für Angehörige wichtig – von Tätern und von Opfern – aber auch für Besucher der Gedenkstätte. „Wenn Besucher*innen sich mit diesen Lebensgeschichten beschäftigen, dann kommen sie den Menschen nahe. Und dabei erkennen sie das ganze Spektrum menschlichen Daseins, und in den Krisen und Makeln des anderen, erkennen sie ein bisschen auch sich selbst, die eigenen Risse, Untiefen und Schwächen – die Schatten in der eigenen Familie. Und, sie fangen an, heutige ethische Dilemma und gewachsene Strukturen zu hinterfragen.“

Geschundene Seelen zur Ruhe kommen lassen

Das sei es auch, was sie selbst an ihrer Arbeit sinnvoll empfindet. „Puzzlestücke einzupassen in die lückenhaften Familiengeschichten, zur Klärung leidgeplagter Lebensläufe beizutragen, Antworten auf bohrende Fragen der heute Lebenden zu geben, beizutragen, dass geschundene Seelen zur Ruhe kommen, gleich ob sie gewaltsam ums Leben kamen oder nicht, das ist zutiefst sinnstiftend und kann unser aller Arbeit sein – eine Arbeit am Licht.“ lz