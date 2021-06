Sauftourismus zum Stint

[LZ*]

Die Situation in Lüneburgs Kneipenviertel am Stint eskaliert: Hunderte Feierwütige feiern im Wasserviertel Alkoholexzesse Zurück bleiben Müllberge und Erbrochenes in den Straßen, vollgekotete Hauseingänge und zerschlagene Scheiben. Anlieger wenden sich mit einem Hilferuf an Oberbürgermeister Ulrich Mädge.

Lüneburg. Sie kommen in Sammeltaxis aus der gesamten Region, aus Uelzen, Winsen und sogar Hamburg. Ihr Ziel: Die Brücke am Lüneburger Stint. Sie sind jung und die meisten von ihnen bei der Ankunft im Wasserviertel schon volltrunken. Und sie sind der Grund dafür, dass nach den Anwohnern des Lüneburger Stints jetzt auch Gastronomen und Hoteliers Alarm schlagen: Die Situation eskaliere von Woche zu Woche mehr, sie drohe außer Kontrolle zu geraten. Oberbürgermeister Mädge will kurzfristig ein Gespräch mit allen Beteiligten einberufen.

Erst vergangene Woche hatte die LZ berichtet, dass die Freiflächen am Stint wieder zum zentralen Treffpunkt für Feiernde geworden sei. Die Abende verlaufen dabei stets ähnlich: Erst sammeln sich Menschen verschiedenen Alters, trinken und unterhalten sich, manche haben mobile Lautsprecherboxen dabei. Es ist eine friedlich, entspannte Stimmung. Doch die kippt dann spätestens gegen Mitternacht, wenn die Außengastronomie der Kneipen längst geschlossen ist. Das Publikum wird immer jünger, manche dürften kaum volljährig sein. Und viele sind völlig betrunken. Was sich dann abspielt, bezeichnen Anwohner als "übelste Alkoholexzesse". Schnaps haben viele der jungen Menschen sich schon mitgebracht, unbegrenzt Nachschub gibt es in den angrenzenden Kiosken. Es ist laut bis in die Morgenstunden.

Drogenabhängige setzen sich Spritzen

Und wenn die Party vorbei ist, bietet sich ein abstoßendes Bild. Die Straßen sind voll mit Plastikmüll, am Morgen müssen die Kehrmaschinen anrücken. In den Hauseingängen stinkt es nach Erbrochenem, Anwohner müssen Kothaufen auf den Treppenstufen beseitigen. Touristen berichten verstört, sie hätten sich kaum in ihr Gästehaus getraut, weil im Flur Drogenkonsumenten gesessen hätten, die sich gerade eine Spritze in den Arm gestochen hätten. Und am Abend geht es von vorne los.

Einer, der den Stint seit Jahrzehnten kennt, ist Jörg Laser. Er betreibt im Wasserviertel das Hotel Einzigartig. "Menschenmassen hatten wir hier seit den 80er-Jahren, schließlich ist das hier ein Kneipen- und Feierviertel", sagt der Hotelier, der auch Vorsitzender des Vereins Lüneburger Gastronomen ist. "Aber was wir derzeit hier erleben, ist eine völlig neue Dimension."

Die Leute wollen wieder feiern nach harten Corona-Monaten, dafür haben die Stint-Anlieger großes Verständnis. Das Problem: Für das junge Publikum gibt es plötzlich keine Anlaufstellen mehr, mit der "Garage" hat auch die letzte Lüneburger Discothek für immer geschlossen. Nicht besser sieht es in Uelzen aus. Und so findet man über die sozialen Netzwerke neue Treffpunkte wie den Lüneburger Stint.

Niemand habe etwas gegen ein friedliches Feiern mit Alkohol in Maßen und unter Einhaltung der üblichen Regeln, sagt Stadtsprecherin Suzanne Moenck. "Aber alle, die es dort übertreiben mit Alkohol, Lärm, Musik, Uhrzeit und Sonstigem, sollten sich auch immer selbst fragen, wie sie es fänden, wenn das vor ihrer eigenen Haustür stattfände." Doch für alle, die solchen Argumenten nicht zugänglich seien, "muss man auslosten, was sonst geht, damit es nächstes Wochenende nicht wieder ausartet."

500 Menschen trotz Pandemie

Derweil kursieren im Netz längst Videos von Menschen, die dicht an dicht zusammenstehen und feiern, als wäre die Pandemie längst vorbei und gebe es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Bis zu 500 Personen seien es zu Spitzenzeiten rund um Stint-Brücke gewesen, sagt Polizeisprecher Kai Richter. Die Beamten zeigen dort Dauerpräsenz, ausrichten können sie nicht viel. Mal wird eine Schlägerei beendet, mal eine eingeschlagene Scheibe notiert.

Die Ordnungshüter sehen zügigen Gesprächsbedarf mit Stadt und Landkreis. "Wir haben unsere nächtlichen Einsatzberichte dorthin geschickt", sagt Richter. Im Rathaus wird man das sorgfältig lesen. "Denn es ist eine vielschichtige Herangehensweise nötig, nicht nur ordnungspolitisch", sagt Stadtsprecherin Moenck. Womöglich seien die Sammeltaxis aus Hamburg auch eine Folge der schärferen Kontrollen dort, "wir werden uns das genau ansehen."

Von Thomas Mitzlaff

