Anna Petersen gewinnt Theodor-Wolff-Preis

LZ-Redakteurin Anna Petersen ist im Berliner Kulturzentrum "Radialsystem" mit dem Theodor-Wolff-Preis geehrt worden. Das Grußwort bei der Verleihung des renommierten Journalistenpreises hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen.

Berlin. LZ-Redakteurin Anna Petersen ist am Mittwochabend in Berlin mit dem Theodor-Wolff-Preis des Bundesverbandes der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ausgezeichnet worden. Sie erhielt den renommierten Journalistenpreis im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Kategorie "Bestes lokales Stück" für ihre Reportage "Chaos im Kopf".

Die 27-jährige Journalistin hatte hierfür mehr als ein Jahr eine junge Frau mit Fetalem Alkoholsyndrom aus dem Raum Bienenbüttel auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben begleitet. Menschen mit dieser von ihren Müttern übertragenen Krankheit leiden unter anderem an unkontrollierten Gefühlsausbrüchen, Vergesslichkeit, Hyperaktivität und Depressionen.

An der Ausschreibung hatten sich 484 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. In fünf Kategorien waren 15 Beiträge für die bedeutendste Auszeichnung nominiert worden, die von der Zeitungsbranche vergeben wird.

Das LZ-Team freut sich mit Anna Petersen und gratuliert ihr sehr herzlich. Mehr von der Preisverleihung gibt es in der Freitag-Ausgabe. Die am 1. Februar 2020 erschienene Doppelseite werden wir am Sonnabend auf den Seiten 12 und 13 noch einmal drucken. mr

