Weil kündigt Millionen für Innenstädte an

100 Millionen Euro will das Land Niedersachsen in die Hand nehmen, um den Innenstädten zu helfen. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Montagabend in Lüneburg. Er äußerte sich auch zu den Themen A39 und zur Digitalisierung in den Schulen.

