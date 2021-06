Wer klaut den Barnstedtern die alten Gartenschuhe?

In Barnstedt werden Schuhe geklaut. Alte Latschen, die abends vor der Haustür abgestellt werden. Aber der Dieb scheint kein nachhaltiges Interesse daran zu haben: Am nächsten Tag liegt das Diebesgut am Rande des Dorfes an einer Scheune. Mittlerweile wissen die Bewohner wer dahinter steckt – und amüsieren sich über das Phänomen.

