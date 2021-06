Drei Trinkwasserspender in der Innenstadt

In der Innenstadt sind seit Montag drei Trinkwasserspender in Betrieb: Am Rathaus nahe der Tourist-Info, in der großen Bäckerstraße und am Wasserspiel am Sande. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger ihre Trinkflaschen auffüllen. Thomas Meyer von der Purena GmbH appelliert jedoch an alle Menschen, ressourcenschonend mit dem Trinkwasser umzugehen – und hat ein paar konkrete Tipps.

