Der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil machte am Sonnabend bei der Wahlkreisbereisung Stopp in Lüneburg. Bei einem Gespräch mit der LZ verriet er nicht nur seine süße Sucht, sondern kündigte auch eine Landeswohnungsbaugesellschaft an. Außerdem warnte davor, Impfzentren ohne Not Ende September zu schließen.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Sie sind neu hier?

Jetzt testen

Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo?

Hier entlang