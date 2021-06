In einer Sommerschule in Bardowick soll Schülern geholfen werden, ihre Lernrückstände aufzuarbeiten, die in der Corona-Pandemie entstanden sind. (Foto: Adobe Stock)

Sommerschule gegen Lernrückstände Der Ausfall des Präsenzunterrichts und das Homeschooling haben bei vielen Kindern Lernrückstände verursacht. In einer Sommerschule in Bardowick, die das Team von „Lydias Haus“ organisiert, wollen Ehrenamtliche diese durch die Pandemie verursachten Defizite mindern.



