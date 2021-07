FDP: Frische Impulse für den Stadtrat

Lüneburg. „Um die Zukunft mitzugestalten, braucht es kommunalpolitische Erfahrung, moderne Impulse und Mut“ – mit diesem Ansatz treten die vier Spitzenkandidaten der FDP, Frank Soldan, Eike Freitag, Cornelius Grimm und Philipp Rabsahl, bei der Wahl zum Rat der Stadt Lüneburg am 12. September an.

Für die Wahlbereiche 2, 3 und 4 stellen sich damit drei Newcomer dem Votum der Wähler. Für die Liberalen in der Stadt ist es eine Zäsur, denn ihre langjährige Vertreterin in der Stadtpolitik, Birte Schellmann, hatte frühzeitig angekündigt, sich aus Altersgründen zurückzuziehen.

Initiativen für mehr Bürgerbeteiligung angekündigt

Fraktionschef Frank Soldan will weitermachen. „Der Rat muss wieder handlungsfähig werden und darf sich nicht in Debatten zu Formalien verlieren“, betont er und kündigt Initiativen für mehr Bürgerbeteiligung und mehr Teilhabemöglichkeiten an Sitzungen, etwa durch deren Übertragung im Netz, an.

Die Bewerberinnen und Bewerber im Überblick:

Wahlbereich 1 (Lüneburg Nordwest): Frank Soldan, Maximilian Stolze, Paul Köhncke, Markus Brinkmann.

Wahlbereich 2 (Lüneburg Nordost): Eike Freitag, Christian Früchtenicht, Edzard A. Schmidt-Jortzig, Christoph Giesa, Karol Oblocki.

Wahlbereich 3 (Lüneburg Südwest): Cornelius Grimm, Finn van den Berg, Martina Brinkmann, Stefan Brumder, Henrik Schomacker.

Wahlbereich 4 (Lüneburg Südost): Philipp Rabsahl, Karen Heuges, Michael Ebert, Helmut Müller, Jens-Peter Hecht. lz