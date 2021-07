Radverkehr: Live-Interview mit Markus Moßmann

Markus Moßmann, Verkehrsdezernent der Hansestadt, wird sich am Dienstag um 15.15 Uhr in einem Live-Interview den Fragen der neuen Lüneburger zum Thema Radverkehr stellen.

Lüneburg. Was beschäftigt die Menschen, die noch nicht lang in Lüneburg Leben? Wofür interessieren sie sich? Das versucht die LZ derzeit mit der Dialog-Recherche "Wir sind die Neuen" herauszufinden. Knapp 50 Personen beteiligen sich daran und treten mit uns in einen Dialog. Die bisherige Recherche ergab unter anderem, dass das Thema Radverkehr bei neuen Lüneburgerinnen und Lüneburgern eine große Rolle spielt.

Fragen der "neuen Lüneburger"

Deshalb wird sich Markus Moßmann, der Verkehrsdezernent der Stadt, am Dienstag um 15.15 Uhr in einem Live-Interview auf der Facebook-Seite der Landeszeitung den Fragen der "Neuen" stellen. Das Video wird im Anschluss gespeichert und kann auch nachträglich angeschaut werden. Zudem wird es eine schriftliche Fassung in der gedruckten Ausgabe der LZ sowie auf der Homepage geben. lz