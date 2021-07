Das lange Warten auf ein Gutachten

Die Anwohner sind schon lange genervt: zu viel Verkehr, zu laut. Die Schomakerstraße ist ein Engpass, wird aber von vielen Autofahrern, die in die Innenstadt wollen, genutzt. Die Stadt hat zwar ein Gutachten zur Situation in der Straße in Auftrag gegeben, doch es liegt immer noch nicht vor.

Lüneburg. Die Schomakerstraße ist ein Engpass. Wer im Nordwesten Lüneburgs wohnt oder von außerhalb kommt und mit dem Auto den Weg in die Innenstadt sucht, fährt gern durch diese Straße am Rande des Kreidebergs. Ohne lästige Ampeln gehört sie zu den begehrten Routen ins Zentrum – zum Leidwesen von Anwohnern. Denn die Straße ist ein Engpass.

Für die ist das Problem Schomakerstraße "eines der vielen, kleineren und größeren Mobilitätsthemen, die wir auf der städtische Agenda haben", sagte Suzanne Moenck, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Bereits Ende Dezember 2020 wurde die Schomakerstraße zum Thema im Bauausschuss. Birte Schellmann hatte im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet „Am Wienebütteler Weg“ den damals anwesenden Verkehrsgutachter Thomas Müller aus Hannover gefragt, welche Maßnahmen erfolgen müssten, um die ohnehin schon stark frequentierte Schomakerstraße nicht noch weiter zu belasten. Denn mit dem geplanten Neubaugebiet werden laut Berechnungen des Gutachters täglich einige hundert Fahrbewegungen zusätzlich auf die Straße zukommen. Eine Lösung des Problems konnte Gutachter Müller ad hoc nicht anbieten, er verwies nur darauf, dass die Straße „ohnehin keinen flüssigen Verkehr“ zulasse.

Bekannte Herausforderungen

„Die Herausforderungen an der Schomakerstraße sind bekannt“, hatte die Stadtverwaltung damals auf Nachfrage mitgeteilt. Ein Gutachten soll in Auftrag gegeben werden, mit dem gleich mehrere Fragestellungen im Zusammenhang mit dem gesamten Verlauf der Schomakerstraße in den Blick genommen werden sollen. Die Umsetzung einer „ganzheitlichen Betrachtung“ kündigte Moenck für 2021 an.

Knapp sieben Monate später liegt das Gutachten noch nicht vor. "Wir warten noch auf die Ergebnisse des Büros, das wir beauftragt haben", sagte Moenck. Der Verkehrsausschuss werde sich mit dem Thema befassen. Vor den Sommerferien ist allerdings kein Verkehrsausschuss mehr geplant. Für die Anwohner heißt es deshalb weiterhin: warten und und Verkehr ertragen. lz