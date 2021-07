Steigende Pegel, aber kein Hochwasser an der Elbe

Offenbar glimpflich gehen die Unwetter mit Starkregen am Oberlauf für die Menschen an der Elbe im Landkreis Lüneburg aus. Zwar erwarten Experten in den kommenden Tagen steigende Pegel, doch ein Hochwasser läuft in der Elbe voraussichtlich nicht auf.

