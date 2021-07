Sucheinsatz auf der Elbe

Ein Passant hatte in Hitzacker eine Frau wahrgenommen, die in die Elbe zum Schwimmen ging. Da sich die Sachen und Bekleidung der Frau gegen 21 Uhr immer noch am Strand befanden und von ihr jede Spur fehlte, setzte der Passant die Polizei in Kenntnis,

Hitzacker/Tiesmesland. Große Suchmaßnahmen nach einer in der Elbe möglicherweise vermissten Schwimmerin. Ein Passant hatte am Donnerstag gegen 18 Uhr in Hitzacker im Bereich Tiesmesland eine Frau wahrgenommen, die in die Elbe zum Schwimmen ging. Ihre Sachen ließ die Frau am Strand zurück. Die Frau war zielgerichtet in die Strömung geschwommen und in der Folge aus dem Blickfeld des Passanten verschwunden. Da sich die Sachen und Bekleidung der Frau gegen 21 Uhr immer noch am Strand befanden und von ihr jede Spur fehlte, setzte der Passant die Polizei in Kenntnis, die nach Abschätzung der Lage weitere Maßnahmen einleitete. In der Folge waren diverse Einsatzkräfte auch mit Booten und Drohnen im Einsatz. Parallel wurde der Schifffahrtsverkehr auf der Elbe teilweise gesperrt. Der Einsatz eines Hubschraubers war aufgrund der Wetterlage nicht möglich.

Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt

Im Laufe der Suchmaßnahmen meldete sich die betreffende Frau gegen 1.30 Uhr telefonisch bei der Polizei, da sie von den Suchmaßnahmen gehört hatte. Ihr gehe es gut. Sie sei Streckenschwimmerin und war von Tiesmesland nach Glienitz geschwommen, wo sie abgeholt worden sei. Aufgrund der späten Stunde habe sie ihre Sachen zurückgelassen, um diese heute abzuholen. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt. lz