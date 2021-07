Anstifterin zu Überfall in Bad Bevensen: „Übertriebene Aktion für so eine Kleinigkeit“

Am 21. Januar überfiel ein Duo einen 32-Jährigen mitten in der Nacht in dessen Bad Bevenser Wohnung. Sie wollten den Mann für dessen Ex aufmischen. Vor Gericht wollte sich die Anstifterin aber nicht erinnern, wie sie die Männer aufgehetzt hatte.