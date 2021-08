Der Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl in Lüneburg ist in vollem Gange – und gibt in mancherlei Hinsicht Anlass zum Schmunzeln. In der Kolumne "Wahlkampf Splitter" beschäftigt sich LZ-Chefredakteur Marc Rath mit den Wahlkampf-Sprüchen der Kandidaten, der Frage, warum auch Bernd Althusmann von Plakaten lächelt und klärt auf, wie aus Heiko Meyer Holger wurde.

