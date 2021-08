Pflegemodell Buurtzorg soll in Lüneburg starten

"Buurtzorg" heißt das Pflegemodell, das es in den Niederlanden schon lange gibt. Nun startet auch ein Team in Lüneburg. Ziel ist es, dass Menschen bis zuletzt in ihrer vertrauten Umgebung leben können, die Pflege in der Nachbarschaft angesiedelt ist und die Patienten angeleitet werden, um sich ein Stück Eigenständigkeit zu erhalten.

