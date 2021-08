Zehn Verletzte bei schwerem Unfall

Uelzen. Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Uelzen sind am Sonntag zehn Menschen verletzt worden – darunter auch eine Familie aus dem Landkreis Lüneburg. Nach Angaben der Polizei war der 75 Jahre alte Fahrer eines VW Touran auf dem Uelzener Ring, rund 250 Meter vor der Abfahrt Groß Liedern, in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit mehreren Pkw. Der VW hatte sich auf einem Abschnitt befunden, der für die Fahrtrichtung Norden einspurig ist, in der Gegenrichtung zweispurig. Zunächst kollidierte der VW seitlich mit einem BMW, in dem eine Familie aus dem Landkreis Lüneburg saß. Der Pkw wurde herumgeschleudert, die Insassen höchstwahrscheinlich alle leicht verletzt. Mit einem hinter dem BMW fahrenden Opel aus dem Landkreis Uelzen stieß der VW schließlich frontal zusammen, die Insassen wurden schwer verletzt. Der Audi eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn wurde durch Trümmerteile beschädigt. Sowohl der 75-Jährige, als auch ein mit ihm fahrendes Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. An den Pkw entstanden Sachschäden von mehreren Zehntausend Euro. Die B4 blieb während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. lz

Hinweise: (0581) 930215