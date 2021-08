Als Rudi bei "Rote Rosen" nur mit halber Kraft

Rasmus skatet leidenschaftlich gern. Nicht auf einem Board, sondern in seinem Rollstuhl. Er saust darin Rampen hinunter und Bordsteine hinauf. Zu sehen ist das in eigenen Videos auf Youtube und demnächst auch in der ARD. Der siebenjährige Lüneburger ist in sechs Episoden bei "Rote Rosen" zu erleben. Doch fürs Fernsehen durfte er anfangs nicht sein ganzes Können zeigen.

