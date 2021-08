Getreidefläche an der Kreisstraße 6 in Flammen

Eine Getreidefläche und ein Mähdrescher stehen am Sonnabendnachmittag an der Kreisstraße 6 in Flammen.

Oldendorf (Göhrde)/Eichdorf. Eine rund 20 Hektar große Getreidefläche und ein Mähdrescher gerieten am Sonnabend, 14. August, gegen 16.30 Uhr in Brand. Das Feld befindet sich an der Kreisstraße 6 zwischen Oldendorf (Göhrde) und Eichdorf. Personen wurden durch die Flammen nicht verletzt, die Feuerwehr ist vor Ort. lz