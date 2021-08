Amelinghausen feiert – eine Nummer kleiner

Nach einer langen Corona-Pause kann in diesem Jahr endlich wieder das Heideblütenfest in Amelinghausen stattfinden – wenn auch in etwas abgespeckter Form. Der Auftakt am Wochenende hat den Ort bereits zum Strahlen gebracht und als nächstes dürfen sich besonders die Kinder freuen.

